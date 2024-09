Taiwan: Il regista Zhou Dongyan presenta il suo XR al Festival di Venezia

31 Agosto 2024_ Il regista taiwanese Zhou Dongyan ha presentato il suo lavoro XR "Free UR Head" al 81° Festival del Cinema di Venezia, nella sezione dedicata ai contenuti immersivi. L'opera, che combina VR, musica e danza, ha ricevuto un'accoglienza entusiasta durante la sua prima mondiale, con i curatori del festival che hanno espresso congratulazioni al team. Zhou, attivo nel campo della VR dal 2017, ha sviluppato questo progetto innovativo per coinvolgere il pubblico in un'esperienza interattiva unica. La notizia è stata riportata da ocacnews.net. Il festival di Venezia, noto per la sua importanza nel panorama cinematografico internazionale, rappresenta un'importante piattaforma per la promozione della cultura taiwanese e delle sue innovazioni artistiche.