Taiwan: Il sindaco di Hsinchu Gao Hong'an condannato per corruzione e sospeso dal suo incarico

26 Luglio 2024_ Gao Hong'an, sindaco di Hsinchu, è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per corruzione, con conseguente sospensione dal suo incarico da parte del Ministero degli Interni. Dopo la sentenza, Gao ha annunciato la sua uscita dal Partito Popolare, mentre il presidente del partito, Ko Wen-je, ha espresso il suo sostegno per l'appello di Gao, suscitando polemiche. Il consigliere comunale Liu Kang-yen ha messo in discussione la decisione di Gao di lasciare il partito, affermando che se non ci sono stati atti illeciti, non ci sarebbe motivo di dimettersi. Inoltre, l'ex direttore del Dipartimento della Cultura di Hsinchu, Qian Kangming, ha sottolineato che, a seguito della sospensione, Gao non potrà più utilizzare risorse pubbliche per le sue attività. La notizia è stata riportata da 中國時報, evidenziando le tensioni politiche in corso a Hsinchu.