Taiwan: Il Taoyuan Film Festival celebra l'Italia con 'There's Still Tomorrow'

1 Luglio 2024_ Il Taoyuan Film Festival, giunto alla sua undicesima edizione, si terrà dal 16 agosto 2024, con un tema dedicato alla 'migrazione'. Tra i film di apertura, spicca 'There's Still Tomorrow', una pellicola italiana che ha trionfato al Rome Film Festival e ha vinto il 'Nastro d'Argento' come miglior film dell'anno. Diretto e interpretato da Paola Cortellesi, il film racconta la storia di una madre italiana che affronta le difficoltà del dopoguerra. La chiusura del festival sarà affidata a 'Lubo', un film che ha partecipato al concorso ufficiale del Venice Film Festival. Lo riporta setn.com. Il festival promette di offrire una ricca selezione di film che esplorano il tema della migrazione attraverso diverse prospettive culturali.