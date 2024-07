Taiwan: Il tifone Kaimi causa vittime e danni ingenti

24 Luglio 2024_ Il tifone Kaimi ha colpito Taiwan, causando la morte di due persone e ferendo 201 individui, secondo il Central Disaster Emergency Response Center. Tra le vittime, una donna è stata schiacciata da un albero caduto a Kaohsiung, mentre un'altra ha perso la vita a Hualien a causa di un crollo. Le città più colpite includono Kaohsiung, Tainan e Taichung, con un totale di 3.496 incidenti segnalati, tra cui danni a edifici e alberi. Il Centro ha anche annunciato la chiusura preventiva di 28 strade in diverse aree, mentre le previsioni meteorologiche avvertono di forti venti e piogge nella regione di Yilan e nel nord di Hualien. La notizia è riportata da The Merit Times. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e coordinando gli sforzi di soccorso per affrontare le conseguenze del tifone.