Taiwan: Il tifone Shanluer provoca chiusure in tutto il Paese

02 Ottobre 2024_ Il tifone Shanluer si avvicina a Taiwan, costringendo alla chiusura di scuole e uffici in 22 contee e città. Secondo il Central Weather Bureau, il tifone, con venti che raggiungono i 50 metri al secondo, è previsto per la serata di oggi. Le autorità meteorologiche avvertono che il tifone avrà un impatto significativo sull'isola, invitando la popolazione a prepararsi e a rimanere in casa. Inoltre, il Ministero dei Trasporti ha annunciato la sospensione di alcuni voli e treni, raccomandando di controllare le informazioni prima di mettersi in viaggio. La notizia è riportata da The Merit Times. Le misure di sicurezza sono state intensificate per garantire la protezione dei cittadini durante l'emergenza meteorologica.