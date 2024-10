Taiwan: Il tour del 'Contemporary Music Ensemble' a Roma per il National Day

01 Ottobre 2024_ Il 'Contemporary Music Ensemble' di Taiwan è arrivato a Roma per partecipare alle celebrazioni del National Day, con un evento speciale presso l'Ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede. Il 2 ottobre, il gruppo si esibirà in un flash mob durante il ricevimento di festa, segnando una rara collaborazione tra l'ambasciata e il Consiglio per gli Affari degli Taiwanesi all'Estero. Il tour, che si svolge dal 24 settembre al 22 ottobre, include tappe in otto città di diversi paesi, tra cui Italia, Svezia e Sudafrica, con l'obiettivo di promuovere la cultura taiwanese. L'Ambasciatore Li Shih-Ming ha sottolineato l'importanza di questo evento per rafforzare le relazioni diplomatiche e culturali tra Taiwan e la Santa Sede, come riportato da cna.com.tw. Il gruppo musicale, composto da artisti appassionati, mira a presentare la ricca diversità culturale di Taiwan attraverso la musica.