Taiwan: Im.B, piattaforma di prestiti immobiliari, truffa oltre 8 miliardi di dollari taiwanesi

02 Agosto 2024_ La piattaforma di prestiti immobiliari im.B è stata coinvolta in una truffa che ha sottratto oltre 83 miliardi di dollari taiwanesi,...

02 Agosto 2024_ La piattaforma di prestiti immobiliari im.B è stata coinvolta in una truffa che ha sottratto oltre 83 miliardi di dollari taiwanesi, colpendo più di diecimila persone. Il fondatore del gruppo, Zeng Yaofeng, è stato condannato a 16 anni e 6 mesi di carcere per violazione della legge bancaria e riciclaggio di denaro. L'inchiesta ha portato all'accusa di 30 persone, evidenziando l'ampiezza della frode. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Taipei, come riportato da 自由時報. La compagnia coinvolta, Taiwan Jinlong Technology, è stata multata di 100 milioni di dollari taiwanesi, mentre i proventi illeciti sono stati confiscati.