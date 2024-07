Taiwan: Inaugurata la prima corsa del treno turistico Alishan

7 Luglio 2024_ È stata inaugurata ieri la prima corsa del treno turistico Alishan, partendo dalla stazione di Chiayi alle 10 del mattino. Il percorso, lungo 72 chilometri, porta i passeggeri da un'altitudine di 30 metri fino a 2216 metri alla stazione di Alishan. Questo treno offre ai turisti un'esperienza unica, attraversando paesaggi mozzafiato e foreste lussureggianti. L'iniziativa mira a promuovere il turismo nella regione montuosa di Alishan, famosa per i suoi panorami naturali e le sue tradizioni culturali. Lo riporta The Merit Times. Il treno turistico Alishan rappresenta un'importante attrazione per i visitatori, contribuendo allo sviluppo economico locale.