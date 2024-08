Taiwan: Inaugurazione della Fiera Culturale a Tainan con anteprima di Niau

21 Agosto 2024_ La Fiera Culturale di Taiwan si aprirà il 23 agosto 2024 a Tainan, presentando un'anteprima del progetto Niau. L'evento metterà in mostra il ricco patrimonio culturale di Taiwan, attirando visitatori sia locali che internazionali. La fiera rappresenta un'importante opportunità per promuovere la cultura taiwanese e favorire il turismo nella regione. Tainan, storicamente nota come la prima capitale di Taiwan, è famosa per la sua ricca storia e le sue tradizioni culturali. La notizia è riportata da 自由時報. La fiera si preannuncia come un evento significativo per la valorizzazione della cultura taiwanese e il coinvolgimento della comunità.