Taiwan: Inaugurazione delle installazioni artistiche per i Giochi Nazionali a Pingtung

22 Ottobre 2024_ I Giochi Nazionali di Taiwan si svolgeranno a Pingtung dal 26 ottobre 2024, con l'inaugurazione di cinque installazioni artistiche create da artisti di Taiwan, Germania e Giappone. Le opere, ispirate allo spirito sportivo di Pingtung, saranno esposte in vari luoghi, tra cui il palazzetto dello sport e il parco di Fuxing, per celebrare l'evento e incoraggiare gli atleti. Tra le installazioni, spicca 'Glory to Victory' dell'artista giapponese Akira Oishi, che utilizza uno stile giocoso per coinvolgere il pubblico. La notizia è riportata da 自由時報. L'iniziativa mira a promuovere l'arte pubblica e a coinvolgere la comunità locale in un evento che celebra sport e cultura.