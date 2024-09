Taiwan: Inchiesta su corruzione coinvolge leader del Partito Popolare

27 Settembre 2024_ L'ufficio del procuratore di Taipei ha avviato un'inchiesta su un caso di corruzione legato al complesso commerciale Jinghua, conducendo ieri una vasta operazione di ricerca. Tra i dieci accusati e cinque testimoni trasferiti per interrogatorio, figura Li Wenzong, tesoriere del Partito Popolare di Taiwan. L'inchiesta ha coinvolto anche ex funzionari pubblici e membri di aziende legate al caso, con particolare attenzione al ruolo chiave di Li Wenzong, ex direttore dell'ufficio del sindaco di Taipei Ko Wen-je. Le autorità stanno cercando di chiarire i flussi di denaro legati a questo scandalo, mentre l'inchiesta continua. La notizia è riportata da 中國時報, evidenziando l'importanza della trasparenza nella politica taiwanese.