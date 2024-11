Taiwan: Inchiesta su interferenze cinesi nelle elezioni con arresti di membri del partito pro-unificazione

04 Novembre 2024_ La procura di Taiwan ha avviato un'inchiesta su presunti finanziamenti cinesi a membri del partito pro-unificazione, il Tongzheng, in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Due membri del partito, tra cui un portavoce, sono accusati di aver ricevuto 74 milioni di dollari taiwanesi per influenzare l'opinione pubblica attraverso media e social network. Le accuse includono violazioni della legge contro l'infiltrazione straniera e tentativi di minare la democrazia taiwanese. La procura ha sottolineato che tali azioni rappresentano una grave minaccia per la sicurezza nazionale. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando la crescente preoccupazione per l'influenza cinese nelle questioni politiche di Taiwan.