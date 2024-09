Taiwan: Incidente aereo coinvolge un Mirage 2000-5 durante un volo di addestramento

12 Settembre 2024_ Un aereo da combattimento Mirage 2000-5 è precipitato martedì in una base aerea a Chaozhou, Taiwan, a causa di problemi al motore e al verricello. Il capitano Hsieh Po-ting, pilota del velivolo, è riuscito a eiettarsi e a essere recuperato dal mare circa due ore dopo l'incidente. Tuttavia, il verricello del elicottero di soccorso ha subito un guasto, costringendo Hsieh a rimanere sospeso fino a quando non è stato riparato. L'aviazione militare ha sospeso tutti i voli dei Mirage fino a quando non sarà accertata la causa dell'incidente, come riportato da Taipei Times. L'aviazione ha avviato un'indagine e ha recuperato informazioni relative all'incidente, mentre è previsto un investimento di NT$11 miliardi per l'aggiornamento dei motori M53-P2 dei Mirage, con completamento previsto nel 2028.