Taiwan: Incontro del Consiglio per lo Sviluppo Economico per affrontare il problema dei salari bassi

13 Ottobre 2024_ Il Consiglio per lo Sviluppo Economico di Taiwan si riunirà il 17 ottobre per discutere misure volte a migliorare le condizioni salariali di giovani, piccole e medie imprese e lavoratori del settore dei servizi. Tra i temi principali ci sarà l'implementazione di politiche per la trasparenza salariale e la creazione di un gruppo di lavoro dedicato a queste categorie a basso reddito. L'obiettivo è affrontare il problema dei salari bassi attraverso incentivi come aumenti salariali e agevolazioni fiscali. La notizia è riportata da 自由時報. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il governo taiwanese nel tentativo di migliorare le condizioni economiche delle fasce più vulnerabili della popolazione.