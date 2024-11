Taiwan: Incontro tra l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti O'Brien e rappresentante taiwanese dopo la vittoria di Trump

09 Novembre 2024_ Robert O'Brien, ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha incontrato il rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, Yu Da-wei, a Salt Lake City, ricevendo una lettera di congratulazioni per la vittoria di Donald Trump. A differenza del 2016, quando l'allora presidente taiwanese Tsai Ing-wen contattò Trump direttamente, questa volta Taiwan ha optato per un approccio più formale. Nonostante Trump non abbia ancora comunicato direttamente con il governo taiwanese, ex funzionari della sua amministrazione suggeriscono che potrebbe esserci una telefonata con il presidente taiwanese Lai Ching-te. O'Brien ha rifiutato di commentare l'incontro, mentre il rappresentante di Taiwan a Washington ha mantenuto il silenzio sulla questione, come riportato da 自由時報. Questo incontro segna un cambiamento nelle modalità di comunicazione tra Taiwan e gli Stati Uniti, riflettendo le attuali dinamiche geopolitiche.