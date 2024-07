Taiwan: Indagini su giornalista di Xinhua per spionaggio

5 Luglio 2024_ Un giornalista dell'agenzia di stampa cinese Xinhua a Taiwan è stato accusato di spionaggio, monitorando un programma di discussione politica. Il direttore dell'Ufficio di Sicurezza Nazionale, Tsai Ming-yen, ha confermato che sono state ricevute diverse informazioni e che il caso è stato trasferito alle autorità competenti per ulteriori indagini. Il presidente del Consiglio per gli Affari Continentali, Chiu Chui-cheng, ha dichiarato che se l'indagine amministrativa troverà prove concrete, il caso sarà trasferito alle autorità giudiziarie. L'Ufficio di Investigazione ha già aperto un'inchiesta. La notizia è stata riportata da 自由時報. Questo episodio sottolinea le tensioni in corso tra Taiwan e la Cina continentale.