Taiwan: Indagini su Ko Wen-je per il caso Jinghua Cheng continuano

13 Settembre 2024_ Le indagini sul caso Jinghua Cheng, che coinvolgono l'ex sindaco di Taipei e presidente del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je, proseguono con un nuovo interrogatorio. Dopo un primo interrogatorio il 10 settembre, Ko è stato nuovamente convocato per chiarire la situazione finanziaria sua e della sua famiglia. Il caso riguarda l'approvazione da parte di Ko, durante il suo mandato, di un aumento significativo del coefficiente di edificabilità per il progetto Jinghua Cheng, sollevando sospetti di corruzione. Le autorità stanno esaminando i flussi di denaro e hanno già interrogato diversi funzionari, inclusi ex membri del governo di Taipei. La notizia è riportata da 自由時報. Le indagini si concentrano anche su possibili legami tra i fondi e le donazioni politiche in vista delle elezioni presidenziali del 2024.