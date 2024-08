Taiwan: Indagini su Ko Wen-je per irregolarità nei fondi elettorali

15 Agosto 2024_ Il presidente del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je, è coinvolto in uno scandalo riguardante la dichiarazione irregolare dei fondi elettorali per le elezioni presidenziali. Il procuratore di Taipei ha diretto un'operazione di ricerca in sette luoghi, tra cui uffici di contabilità e aziende di pubbliche relazioni, per raccogliere prove. Sei persone sono state interrogate, tra cui il contabile coinvolto e il responsabile di una delle aziende, con accuse di falsificazione di documenti. La fonte di questa notizia è 自由時報. Le indagini mirano a chiarire la gestione dei fondi e a garantire la trasparenza nel processo elettorale di Taiwan.