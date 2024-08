Taiwan: Indagini sul caso di corruzione di Jinghua City coinvolgono l'ex sindaco Ko Wen-je

30 Agosto 2024_ La Procura di Taipei, insieme all'Ufficio per la Corruzione, sta indagando sul caso di corruzione legato al progetto di Jinghua City, con l'ex sindaco di Taipei e attuale presidente del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je, previsto per essere interrogato a breve. Le indagini hanno rivelato che il presidente del gruppo Weijing, Shen Qingjing, ha corrotto un consigliere comunale, Ying Xiaowei, con 45 milioni di dollari taiwanesi per facilitare l'aumento del volume edificabile. Shen e Ying sono stati arrestati, mentre altri imputati sono stati rilasciati su cauzione. La fonte di questa notizia è ltn.com.tw. Ko Wen-je ha recentemente affrontato anche un'altra crisi legata a irregolarità nei finanziamenti politici, per cui ha annunciato un congedo di tre mesi per affrontare le indagini.