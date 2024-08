Taiwan: Ingegnere di Taiwan condannato per gestione di un sito di gioco d'azzardo

11 Agosto 2024_ Un gruppo di ingegneri laureati in prestigiose università di Taiwan è stato condannato per aver creato un sito di gioco d'azzardo che...

11 Agosto 2024_ Un gruppo di ingegneri laureati in prestigiose università di Taiwan è stato condannato per aver creato un sito di gioco d'azzardo che ha gestito scommesse per oltre 4,7 miliardi di dollari taiwanesi. Il principale accusato, un ingegnere di nome 詹, è stato condannato a sei mesi di carcere, mentre altri tre membri del gruppo hanno ricevuto pene di cinque mesi, tutte con sospensione della pena per tre anni. Le indagini hanno rivelato che il gruppo operava da un centro di elaborazione a New Taipei, gestendo vari aspetti del sito, tra cui la registrazione degli utenti e il design. La fonte di questa notizia è 自由時報. Le autorità hanno anche confiscato i proventi illeciti, ammontanti a 150.000 e 50.000 dollari taiwanesi per i due principali accusati.