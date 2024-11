Taiwan: Iniziative per potenziare la difesa con acquisti di armi americane

11 Novembre 2024_ Taiwan sta considerando l'acquisto di un ampio arsenale di armi statunitensi per rafforzare la propria difesa contro la Cina, in...

11 Novembre 2024_ Taiwan sta considerando l'acquisto di un ampio arsenale di armi statunitensi per rafforzare la propria difesa contro la Cina, in vista dell'imminente insediamento del governo Trump. Tra le armi richieste ci sono cacciabombardieri F-35, navi da guerra e sistemi di difesa missilistica, con un valore stimato di oltre 150 miliardi di dollari. Funzionari taiwanesi hanno già avviato discussioni informali con il team di Trump per delineare un piano di acquisto che dimostri il serio impegno di Taiwan nella propria sicurezza. La notizia è riportata da 中國時報. Questo piano di armamento è gestito da alti funzionari taiwanesi, tra cui il vicepresidente e il consigliere per la sicurezza nazionale.