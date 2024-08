Taiwan: Iniziative per rilanciare il turismo a Hualien dopo le calamità naturali

28 Agosto 2024_ Dopo una serie di disastri naturali che hanno colpito Hualien, il sindaco della contea di Hsinchu, Yang Wen-ke, ha proposto di spostare il vertice delle città e contee a Hualien per sostenere l'economia locale. Insieme ad altri funzionari, ha visitato la città, assaporando specialità locali e annunciando un piano di rilancio da 12,4 milioni di dollari taiwanesi. L'incontro ha come obiettivo quello di unire le forze per riportare i visitatori e promuovere i prodotti locali, con l'intento di far ripartire il turismo. La notizia è stata riportata da storm.mg. Hualien è nota per i suoi paesaggi naturali e le sue attrazioni turistiche, e gli sforzi per rivitalizzare l'industria turistica sono fondamentali per la comunità locale.