Taiwan: Inizio della campagna di vaccinazione pubblica contro influenza e COVID-19

02 Ottobre 2024_ Il Ministero della Salute e del Benessere di Taiwan ha annunciato l'avvio della campagna di vaccinazione pubblica, che permetterà ai cittadini di scegliere tra il vaccino antinfluenzale e quello contro il COVID-19. I cittadini potranno ricevere il nuovo vaccino in anticipo per aumentare l'immunità e ridurre il rischio di infezione. Il Ministero ha esortato la popolazione a partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione per proteggere se stessi e le proprie famiglie. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta contro le malattie infettive a Taiwan, un'isola che ha gestito con successo la pandemia di COVID-19. La notizia è riportata da 自由時報. La campagna di vaccinazione è parte degli sforzi continui del governo taiwanese per garantire la salute pubblica e prevenire focolai di malattie.