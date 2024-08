Taiwan: Insegnante di asilo condannata a 28 anni per abusi su minori

17 Agosto 2024_ Un'insegnante di un asilo di Taipei, Mao Xiaoshan, è stata condannata a 28 anni di carcere per aver commesso 224 reati di abuso sessuale e atti osceni su bambini. Nonostante le sue scuse in aula, il giudice ha ritenuto le sue azioni estremamente gravi e dannose per le vittime. La sentenza è stata emessa il 16 agosto 2024, evidenziando la severità della legge taiwanese nei confronti di crimini contro i minori. Questo caso ha suscitato grande attenzione pubblica e preoccupazione per la sicurezza dei bambini nelle scuole. La notizia è stata riportata da 自由時報, un'importante fonte di informazione a Taiwan. Le autorità locali stanno intensificando le misure di protezione per garantire la sicurezza dei bambini nelle istituzioni educative.