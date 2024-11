Taiwan: Introduzione di un sistema di premi per segnalazioni di attività illecite in mare

08 Novembre 2024_ La Guardia Costiera di Taiwan ha lanciato un nuovo sistema di premi per incentivare i cittadini a segnalare attività sospette in mare, in risposta a crescenti minacce provenienti dalla Cina. I cittadini possono ricevere fino a 50.000 dollari taiwanesi per informazioni che portano all'arresto di contrabbandieri o migranti clandestini, e fino a 20.000 dollari per segnalazioni di crimini gravi come omicidi o pirateria. Inoltre, per segnalazioni di navi cinesi o straniere che entrano nelle acque taiwanesi, è previsto un premio di 3.000 dollari per ogni caso verificato. La Guardia Costiera ha sottolineato l'importanza della collaborazione della popolazione per garantire la sicurezza marittima, invitando tutti a contattare il numero gratuito '118' in caso di attività sospette, come riportato da 自由時報. Questa iniziativa mira a costruire una rete di vigilanza più efficace per proteggere le acque territoriali di Taiwan dalle minacce esterne.