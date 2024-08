Taiwan: Investimenti militari per potenziare droni e capacità di sorveglianza

22 Agosto 2024_ Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha annunciato un investimento di NT$6,89 miliardi (circa 215 milioni di dollari USA) per migliorare le capacità di sorveglianza, ricognizione e combattimento. Il piano prevede l'acquisto di tre tipi di droni: droni di sorveglianza e ricognizione, droni "tattici e di obiettivo" e droni "micro-tattici". Inoltre, il ministero prevede di acquisire navi elettroniche e di ricognizione, con l'obiettivo di completare l'acquisto dei droni di sorveglianza entro la fine del prossimo anno. La produzione dei droni sarà affidata a GEOSAT Aerospace & Technology e al National Chung-Shan Institute of Science and Technology. La notizia è stata riportata da Taipei Times. Questi investimenti mirano a rafforzare la sicurezza nazionale di Taiwan in un contesto geopolitico complesso.