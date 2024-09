Taiwan: Investimenti nella difesa e innovazione tecnologica per contrastare le minacce

20 Settembre 2024_ Taiwan sta intensificando i suoi sforzi per migliorare le capacità di difesa nazionale attraverso investimenti in ricerca e...

20 Settembre 2024_ Taiwan sta intensificando i suoi sforzi per migliorare le capacità di difesa nazionale attraverso investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale. Il Ministro della Difesa Wellington Koo ha annunciato la creazione del Defense Innovation Team, che si concentrerà sullo sviluppo di droni e sistemi anti-drone, sotto la supervisione dell'US Defense Innovation Unit. Questo piano quinquennale mira a unire le forze delle aziende militari e private per potenziare le capacità di guerra asimmetrica di Taiwan. Koo ha sottolineato l'importanza di investire nell'industria della difesa, mentre il budget per la difesa di quest'anno è il più alto nella storia di Taiwan, come riportato da Taipei Times. La collaborazione con il settore privato è già avviata con 15 aziende, evidenziando l'impegno di Taiwan nel rafforzare la propria sicurezza nazionale.