Taiwan: Kartell debutta a Taipei con Creative CASA

8 Luglio 2024_ Il celebre marchio italiano di arredamento Kartell ha inaugurato il suo primo punto vendita completo a Taipei, grazie alla collaborazione con Creative CASA. L'evento, tenutosi il 5 luglio presso il Taipei Design and Material Center, ha visto la partecipazione di numerosi designer e appassionati di arredamento. Kartell, noto per i suoi prodotti in PVC e policarbonato, ha presentato una vasta gamma di mobili, illuminazione e accessori per la casa, inclusa la famosa sedia trasparente LOUIS GHOST. Lorenza Luti, direttore delle vendite al dettaglio di Kartell, ha sottolineato l'importanza strategica dell'espansione in Asia. Lo riporta ctee.com.tw. L'inaugurazione ha combinato elementi di cultura italiana e taiwanese, rendendo l'evento unico e memorabile.