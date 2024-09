Taiwan: La Banca Centrale discute nuove misure per il mercato immobiliare

15 Settembre 2024_ La Banca Centrale di Taiwan si prepara a tenere una riunione del consiglio di amministrazione nel terzo trimestre, con particolare attenzione alle misure di regolamentazione del mercato immobiliare. Gli esperti prevedono che l'ente possa introdurre nuove politiche per stabilizzare il settore immobiliare, che ha mostrato segni di instabilità. La discussione si concentra sulla necessità di interventi per garantire un equilibrio nel mercato, in risposta alle preoccupazioni degli investitori e dei cittadini. La riunione rappresenta un momento cruciale per il futuro del mercato immobiliare taiwanese, come riportato da 工商時報. Le misure che verranno discusse potrebbero avere un impatto significativo sulla crescita economica e sulla qualità della vita dei residenti in Taiwan.