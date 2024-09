16 Settembre 2024_ La Guardia Costiera cinese ha annunciato che continuerà a svolgere attività di enforcement nelle acque che Pechino rivendica come proprie. Questa decisione arriva dopo il ritiro delle forze filippine, interpretato come un tentativo di ridurre le tensioni con la Cina. Le autorità cinesi affermano che le operazioni sono necessarie per mantenere la sicurezza marittima nella regione. La situazione evidenzia le crescenti tensioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale, un'area strategica per il commercio internazionale. La notizia è stata riportata dal Taipei Times, un'importante fonte di informazione di Taiwan. Le acque contese sono oggetto di dispute tra diversi Paesi, inclusi Taiwan, le Filippine e la Cina, che rivendicano diritti su vaste aree marittime.