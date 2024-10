Taiwan: La controversa dichiarazione di Lai Ching-te sul concetto di 'madrepatria' suscita reazioni contrastanti

08 Ottobre 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha suscitato un acceso dibattito con la sua recente dichiarazione sul concetto di 'madrepatria' durante la cerimonia del National Day. Il presidente del Parlamento, Han Kuo-yu, ha confermato di aver elogiato Lai per il suo discorso, ma ha chiarito che il suo apprezzamento non riguardava il concetto di 'madrepatria', bensì l'augurio di 'buon compleanno alla Repubblica di Cina'. Han ha anche espresso sorpresa per il cambio di tono di Lai, che ha abbandonato la sua posizione tradizionale di 'due paesi non subordinati'. La dichiarazione ha generato reazioni polarizzate, con sostenitori entusiasti e oppositori indignati. La notizia è riportata da 自由時報, evidenziando l'importanza del dibattito politico in corso a Taiwan riguardo all'identità nazionale e alla relazione con la Cina.