Taiwan: La coppia di badminton 'Lin-Yang' conquista la medaglia d'oro a Parigi

05 Agosto 2024_ La coppia di badminton taiwanese composta da Li Yang e Wang Chi-Lin ha vinto la medaglia d'oro nel doppio maschile alle Olimpiadi di Parigi, ottenendo così il secondo oro consecutivo dopo Tokyo 2020. Durante la cerimonia di premiazione, la bandiera del Comitato Olimpico di Taiwan è stata alzata e gli spettatori hanno cantato l'inno nazionale, creando un'atmosfera emozionante. I due atleti hanno descritto l'esperienza come indescrivibile, sottolineando la differenza rispetto all'ultima olimpiade, quando non c'erano spettatori a causa della pandemia. Il governo taiwanese ha elogiato la loro vittoria come un trionfo della vera abilità, poiché hanno battuto la squadra cinese, attualmente prima nel ranking mondiale, e hanno fatto la storia diventando i primi a vincere due ori consecutivi nel doppio maschile. La notizia è riportata da storm.mg. La vittoria di Li Yang e Wang Chi-Lin rappresenta un importante traguardo per il badminton taiwanese e un motivo di orgoglio per il paese.