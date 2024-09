Taiwan: La Corte Costituzionale conferma la legittimità della pena di morte con restrizioni

21 Settembre 2024_ La Corte Costituzionale di Taiwan ha stabilito che la pena di morte è conforme alla legge, ma deve essere applicata in modo limitato. La decisione, che ha suscitato un ampio dibattito sociale, sottolinea che la pena capitale deve essere riservata solo ai crimini più gravi e che devono essere rispettati i diritti fondamentali degli imputati. Inoltre, la Corte ha evidenziato l'importanza di proteggere le persone con disturbi mentali dall'applicazione della pena di morte. Questa sentenza ha ricevuto il sostegno di gruppi per i diritti umani, ma ha anche sollevato preoccupazioni tra alcuni cittadini e esperti legali riguardo a possibili effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come riportato da 人間福報 (The Merit Times). La questione della pena di morte continua a essere un tema controverso a Taiwan, dove le opinioni sono fortemente divise.