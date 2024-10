Taiwan: La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale parte della legge sulle successioni

29 Ottobre 2024_ La Corte Costituzionale di Taiwan ha dichiarato incostituzionale alcune disposizioni della legge sulle successioni, ritenendo che manchino di chiarezza e violino il principio di uguaglianza. Il caso riguarda una ragazza di sei anni che, dopo la morte del padre, si è trovata a dover pagare un'imposta sulle successioni di oltre 5 milioni di dollari, nonostante l'eredità ricevuta fosse di soli 1,5 milioni. La Corte ha stabilito che le attuali norme fiscali creano disparità tra i beneficiari e i coniugi, e ha dato due anni al governo per rivedere la legislazione. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando la necessità di riforme per garantire un trattamento equo in materia di successioni e imposte. La Corte ha sottolineato che le leggi fiscali devono rispettare il principio di capacità contributiva, evitando che i beneficiari si trovino a dover pagare tasse su beni non ricevuti.