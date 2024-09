Taiwan: La cucina pugliese conquista Taipei con il 'South Italy Food Festival'

29 Settembre 2024_ Il 'South Italy Food Festival' si svolge al Far Eastern Shangri-La di Taipei, portando i sapori della Puglia in Taiwan grazie...

29 Settembre 2024_ Il 'South Italy Food Festival' si svolge al Far Eastern Shangri-La di Taipei, portando i sapori della Puglia in Taiwan grazie all'esperienza del manager italiano Andreano Carbotti e della sua famiglia. Durante l'evento, i partecipanti possono gustare piatti tradizionali come le orecchiette e i cavatelli, preparati con ingredienti freschi e ricette autentiche. La manifestazione celebra la ricca tradizione culinaria pugliese, nota per la sua pasta fresca e l'uso di olio d'oliva di alta qualità. La notizia è riportata da bg3.co, evidenziando l'importanza della cultura gastronomica italiana all'estero. Il festival rappresenta un'opportunità unica per i taiwanesi di scoprire e apprezzare la cucina italiana, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra Italia e Taiwan.