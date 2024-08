Taiwan: La 'Dea della prevenzione' potrebbe diventare presidente di Taipei 101

24 Agosto 2024_ Il 3 settembre 2024 si svolgerà l'elezione del consiglio di amministrazione di Taipei 101, con la possibilità che l'artista e figura pubblica Jia Yongjie venga nominata presidente. La notizia ha suscitato un acceso dibattito online, accumulando oltre diecimila interazioni in poche ore. Jia Yongjie ha confermato indirettamente la sua candidatura pubblicando una foto su Facebook con un messaggio di preparazione per nuove sfide. Taipei 101 è uno dei grattacieli più iconici di Taiwan, noto per la sua architettura innovativa e per essere stato il più alto del mondo fino al 2010, come riportato da udn.com. L'elezione rappresenta un importante cambiamento nella governance di uno dei simboli più riconoscibili di Taipei.