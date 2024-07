Taiwan: La guardia d'onore dell'esercito si esibisce per la prima volta fuori dal Chiang Kai-shek Memorial Hall

15 Luglio 2024_ La guardia d'onore dell'esercito di Taiwan ha eseguito per la prima volta una dimostrazione di addestramento fuori dal Chiang Kai-shek Memorial Hall, segnando la fine di 44 anni di servizio all'interno della sala principale. L'evento si è svolto sulla Democracy Boulevard, attirando un gran numero di spettatori. La decisione di spostare la dimostrazione all'esterno fa parte di un'iniziativa del Ministero della Cultura e del Ministero della Difesa per promuovere la giustizia transizionale e ridurre il culto della personalità. La giornata coincide con il 37° anniversario della fine della legge marziale, con il presidente Lai Ching-te e il premier Cho Jung-tai che hanno visitato l'Archivio Nazionale per ispezionare la divulgazione dei documenti politici. 自由時報 riporta che Lai Ching-te ha sottolineato l'importanza di rendere pubblici i documenti storici per comprendere la verità e promuovere la democrazia. La visita ha incluso anche una rassegna dei documenti relativi all'incidente del 228 e alla legge marziale.