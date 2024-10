Taiwan: La marina avverte della crescente pressione militare cinese

04 Ottobre 2024_ La marina di Taiwan ha lanciato un allerta riguardo alla crescente pressione militare della Cina, con il comandante Tang Hua che ha dichiarato che l'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) potrebbe bloccare Taiwan in qualsiasi momento. Secondo Tang, la Cina sta attuando una strategia di tipo 'anaconda' per sottomettere l'isola, aumentando la sua presenza navale e aerea intorno a Taiwan. La marina taiwanese sta rispondendo a queste provocazioni con un uso flessibile delle proprie forze e un'integrazione delle capacità di ricognizione per garantire una sorveglianza costante. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che oltre la metà delle navi da combattimento principali di Taiwan è in ritardo nella manutenzione, come riportato da Taipei Times. La marina continua a monitorare attentamente le nuove tattiche cinesi e ha emesso nuove regole di ingaggio per definire l'uso giustificabile della forza, cercando di evitare provocazioni. Il PLA ha un numero significativamente maggiore di navi da guerra rispetto a Taiwan, con dieci volte più cacciatorpediniere e il doppio delle fregate.