Taiwan: La marina potenzia la sua difesa con sistemi Phalanx

19 Agosto 2024_ La marina di Taiwan ha installato 18 sistemi di armi a corto raggio Phalanx Block 1B sulle sue navi da guerra, aumentando così la loro potenza difensiva. Questi sistemi, progettati per intercettare minacce aeree e attacchi da piccole imbarcazioni, saranno montati su quattro navi della marina. Ogni sistema ha una portata di circa 9 km e può sparare fino a 4.500 colpi al minuto, secondo quanto riportato dall'Istituto Chungshan di Scienza e Tecnologia. L'implementazione di questi sistemi rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza marittima di Taiwan, come riportato da Taipei Times. La marina di Taiwan è responsabile della difesa marittima dell'isola, che si trova in una regione geopoliticamente delicata.