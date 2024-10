Taiwan: La presidente Tsai Ing-wen in visita in Europa con il supporto del presidente Lai Ching-te

08 Ottobre 2024_ La ex presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, partirà per un viaggio in Europa il 12 ottobre 2024, della durata di otto giorni, per...

08 Ottobre 2024_ La ex presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, partirà per un viaggio in Europa il 12 ottobre 2024, della durata di otto giorni, per promuovere la presenza internazionale di Taiwan. Prima della partenza, Tsai ha incontrato il presidente attuale, Lai Ching-te, per discutere i dettagli del viaggio, durante il quale Lai ha espresso il suo pieno sostegno. Il presidente Lai ha definito Tsai il "miglior ambasciatore di Taiwan" a livello internazionale, sottolineando la fiducia che i partner democratici ripongono in lei. La visita di Tsai è vista come un'importante opportunità per Taiwan di rafforzare le relazioni con i suoi alleati. La fonte di questa notizia è 自由時報, un noto quotidiano taiwanese.