26 Settembre 2024_ Il presidente di Taiwan, William Lai, ha dichiarato che l'isola 'assolutamente non firmerà' alcun accordo con Pechino che implichi la sua appartenenza alla Cina. Durante un intervento a New York, Lai ha espresso la speranza di unire le nazioni democratiche per contrastare i regimi autoritari, sottolineando l'importanza della libertà e della democrazia. Le sue affermazioni sono arrivate dopo l'apertura della 78ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ha criticato la distorsione da parte della Cina della Risoluzione 2758. Lai ha presentato un piano in quattro punti per mantenere la pace nello Stretto di Taiwan e ha ricevuto il sostegno di alcuni legislatori statunitensi per la sovranità di Taiwan. La fonte di queste informazioni è Taipei Times. Taiwan, ufficialmente Repubblica di Cina, è un'isola democratica che si considera sovrana, ma la Cina la considera parte del suo territorio.