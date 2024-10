Taiwan: Lamborghini inaugura un nuovo centro servizi a Taipei

04 Ottobre 2024_ Lamborghini ha ufficialmente aperto un nuovo centro servizi a Taipei, Taiwan, segnando un importante passo nella sua presenza nel mercato taiwanese. L'evento ha visto la partecipazione di Raffaele Garribba e Alessandro Campice, rappresentanti di Automobili Lamborghini, insieme a Zhao Zhigang, vice direttore di Lamborghini Taipei. Il centro, situato a Neihu, sostituisce la precedente struttura di Nangang e offre un ambiente moderno e all'avanguardia per i proprietari di Lamborghini, garantendo un servizio post-vendita di alta qualità. La notizia è stata riportata da incar.tw, evidenziando l'importanza della collaborazione tra Lamborghini e il suo distributore taiwanese. Questo nuovo centro rappresenta un vero e proprio hub per i servizi Lamborghini, promettendo un'esperienza unica per i clienti e rafforzando ulteriormente il legame tra il marchio italiano e il mercato taiwanese.