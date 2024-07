Taiwan: Lamborghini lancia il nuovo Urus SE ibrido

16 Luglio 2024_ Lamborghini ha lanciato ufficialmente in Taiwan il nuovo Urus SE, una versione ibrida plug-in del suo popolare SUV ad alte prestazioni. Il modello, che ha un prezzo base di 12,98 milioni di dollari taiwanesi, è stato presentato in un evento speciale a Taipei, con la partecipazione del direttore regionale per l'Asia-Pacifico, Francesco Scardaoni. L'Urus SE rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio italiano, offrendo una riduzione delle emissioni di carbonio fino all'80%. L'evento di lancio ha incluso una mostra presso il Taipei 101 Water Dance Plaza, dove i fan locali hanno potuto ammirare da vicino il nuovo modello. Lo riporta autonet.com.tw. L'Urus SE, con le sue avanzate caratteristiche tecniche e design rinnovato, mira a consolidare la posizione di Lamborghini nel mercato dei SUV di lusso in Taiwan.