Taiwan: Lanciato il nuovo brand turistico 'Waves of Wonder' per promuovere l'isola

28 Ottobre 2024_ Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni di Taiwan ha presentato il nuovo brand turistico 'Waves of Wonder', con l'obiettivo di attrarre visitatori internazionali attraverso una serie di video promozionali. Questi video, realizzati in collaborazione con un regista canadese, evidenziano la bellezza naturale e la cultura diversificata di Taiwan, rispondendo alle nuove esigenze dei viaggiatori post-pandemia. Il vice direttore dell'agenzia turistica ha dichiarato che oltre 6 milioni di turisti internazionali hanno visitato Taiwan quest'anno, con l'intenzione di superare i numeri del 2022. La fonte di questa notizia è 自由時報. Il progetto mira a posizionare Taiwan come una delle principali destinazioni turistiche sostenibili a livello globale, enfatizzando esperienze di viaggio uniche e rispettose dell'ambiente.