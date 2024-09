Taiwan: Lettera congiunta dei partner internazionali per il riconoscimento di Taiwan all'ONU

21 Settembre 2024_ Una lettera congiunta, guidata dai partner diplomatici di Taiwan, è stata recentemente inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Il documento sottolinea che la risoluzione 2758 dell'Assemblea Generale non ha risolto la questione della rappresentanza di Taiwan all'ONU e non menziona Taiwan come parte della Cina. I firmatari, tra cui Belize, Eswatini, Haiti, Isole Marshall, Nauru, Palau, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, e Tuvalu, chiedono un riconoscimento dei diritti di partecipazione internazionale di Taiwan. La notizia è riportata da 自由時報. Taiwan, un'isola democratica con un governo autonomo, è spesso al centro di tensioni geopolitiche a causa delle rivendicazioni territoriali della Cina continentale.