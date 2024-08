Taiwan: Lin Yu-ting conquista la medaglia d'oro nel pugilato femminile alle Olimpiadi di Parigi

11 Agosto 2024_ Lin Yu-ting, pugile taiwanese di 175 cm, ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 57 kg alle Olimpiadi di Parigi, battendo la polacca Julia Szeremeta con un punteggio di 5-0. Durante il match, Lin ha dimostrato grande controllo e precisione, colpendo efficacemente l'avversaria. Questo trionfo rappresenta la prima medaglia d'oro olimpica nella storia del pugilato per Taiwan e il secondo oro per la delegazione taiwanese in questa edizione dei giochi. La notizia è stata riportata da 中國時報, che ha evidenziato l'orgoglio nazionale per il successo di Lin. La pugile è stata anche elogiata dall'American Institute in Taiwan (AIT) per il suo spirito combattivo e le sue straordinarie capacità.