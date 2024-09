Taiwan: Liu Deyin ottimista sul futuro di TSMC nonostante le fluttuazioni del mercato azionario

03 Settembre 2024_ Liu Deyin, ex presidente di TSMC, ha espresso un atteggiamento ottimista riguardo al futuro dell'azienda, nonostante le recenti fluttuazioni del mercato azionario che hanno visto il titolo scendere a 940 NT$. Durante la prima riunione del comitato consultivo dell'ufficio di sviluppo economico, Liu ha sottolineato l'importanza di una cultura dell'innovazione per il successo di Taiwan nel settore dei semiconduttori. Ha anche evidenziato le opportunità di sviluppo in altri settori come l'energia verde e i veicoli elettrici. La notizia è riportata da storm.mg. TSMC, o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, è il principale produttore di semiconduttori al mondo, spesso definito la