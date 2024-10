Taiwan: LUGOSIS e STRATO portano l'arte italiana a Taipei con la mostra 'Like A Dream'

17 Ottobre 2024_ Gli artisti LUGOSIS e STRATO, noti per il loro stile che unisce graffiti e tatuaggi, presenteranno la loro mostra personale 'Like A...

17 Ottobre 2024_ Gli artisti LUGOSIS e STRATO, noti per il loro stile che unisce graffiti e tatuaggi, presenteranno la loro mostra personale 'Like A Dream' a Taipei dal 19 ottobre al 10 novembre 2024. La mostra, che include oltre 50 opere, celebra la loro origine italiana e il loro legame con la cultura urbana, utilizzando anche un'Alfa Romeo 4C come parte dell'installazione artistica. I due artisti, che hanno guadagnato riconoscimenti internazionali, hanno dichiarato che questo evento rappresenta un sogno che si avvera per loro. La notizia è riportata da u-car.com.tw. LUGOSIS e STRATO sono considerati tra i più promettenti artisti contemporanei in Asia, e la loro mostra a Taipei promette di essere un evento imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura urbana.