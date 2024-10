Taiwan: LUGOSIS e STRATO portano l'arte italiana a Taipei con la mostra 'Like A Dream'

18 Ottobre 2024_ Gli artisti LUGOSIS e STRATO, noti per il loro stile che unisce graffiti e tatuaggi, daranno il via alla loro mostra personale 'Like...

18 Ottobre 2024_ Gli artisti LUGOSIS e STRATO, noti per il loro stile che unisce graffiti e tatuaggi, daranno il via alla loro mostra personale 'Like A Dream' a Taipei, dal 19 ottobre al 10 novembre 2024. La mostra, che si terrà presso AKA Automotive Arts, presenterà oltre 50 opere e includerà un'Alfa Romeo 4C come parte dell'installazione, simbolo della loro ricerca di velocità e libertà. I due artisti, originari dell'Italia e attivi a livello internazionale, sono stati invitati da marchi come Nike e Dr. Martens, consolidando la loro reputazione nel panorama dell'arte contemporanea. La notizia è riportata da tcar.tv, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel contesto artistico di Taiwan. LUGOSIS e STRATO promettono ulteriori sorprese durante l'evento, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura urbana.