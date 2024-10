Taiwan: Maserati inaugura il primo centro espositivo a Taichung con un tocco di lusso italiano

3 Ottobre 2024_ Maserati ha inaugurato il suo primo centro espositivo e di assistenza a Taichung, Taiwan, rappresentando un importante passo per il marchio italiano nel mercato asiatico. Questo nuovo spazio, che segue le aperture di Hong Kong e Bangkok, è stato progettato per offrire un'esperienza di lusso personalizzata, combinando vendita di auto nuove, servizi di manutenzione e veicoli usati certificati. Durante l'inaugurazione, è stata presentata la nuova GranCabrio, un modello che incarna l'eleganza e la potenza tipiche di Maserati, attirando l'attenzione di appassionati e clienti. La notizia è stata riportata da digimobee.com.tw. Questo centro non solo rappresenta un punto di riferimento per i proprietari di Maserati a Taiwan, ma celebra anche l'arte e la cultura italiana, offrendo un'area dedicata all'estetica italiana e degustazioni di vini pregiati.